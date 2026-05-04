Торговую сеть в Горном Алтае обязали бороться с тараканами

Бийский городской суд удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Республике Алтай к ООО «Торговая сеть Аникс». На сеть возложена обязанность бороться с тараканами.

Как сообщили в ведомстве, поводом для обращения в суд стали жалобы в соцсетях. Покупатели неоднократно публиковали фото и видео о наличии тараканов в магазинах. Информация была подтверждена при проведении выездных обследований. Однако руководство не приняло действенных мер после предостережений и предписаний Роспотребнадзора о проведении дезинсекции и постоянном контроле за отсутствием насекомых.

Теперь торговой сети все же придется навести порядок в магазинах. Решение суда вступило в законную силу 4 мая. В течении 30 дней на сеть возложена обязанность не допускать наличия насекомых и обеспечить плановые обследования не менее двух раз в месяц в восьми магазинах в Горно-Алтайске и Майминском районе.