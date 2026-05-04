В Барнауле представили программу празднования Дня Победы

Мэрия Барнаула представила полную программу празднования Дня Победы. Праздничные мероприятия продлятся с 6 по 9 мая, охватив все районы города.

Основные события 9 мая развернутся в центре города. Традиционно программа начнется с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10.00 на площади Советов начнется парад с участием 22 парадных расчетов и колонны ретроавтомобилей, а затем сразу пойдет «Бессмертный полк».

Основной же праздничной площадкой станет набережная Оби. В 11.00 там начнется спортивный фестиваль «Сила Победы». С 16.00 развернется серия концертов, в 19:00 начнется молодежная программа «Мы помним, мы гордимся». Завершит день вечерний концерт «Помним. Славим. Гордимся», после которого в 22:00 прогремит фейерверк.

В районах Барнаула и пригороде также пройдут праздничные мероприятия. Подробнее смотрите здесь.