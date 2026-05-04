В Барнауле массово споют «Смуглянку»

Алтайский край присоединится к масштабной патриотической акции «Песня тоже воевала», сообщили в информационном центре Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Инициатива зародилась в Новосибирской области и за менее чем четыре года вышла на международный уровень. В минувшем году к ней подключились юные артисты из 15 российских регионов, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Китая. В преддверии 80-летия Великой Победы свыше 80 тысяч детей синхронно исполнили песню «День Победы».

В 2026 году по итогам народного голосования для исполнения выбрали легендарную композицию «Смуглянка». В этот раз к школьникам присоединятся и взрослые участники.

Чтобы вместе спеть «Смуглянку» в честь Дня Победы, барнаульцев и гостей города приглашают 7 мая в 14:00 по адресу: ул. Пионеров, 2.