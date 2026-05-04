Умер экс-солист группы «Земляне» из Барнаула Юрий Жучков

Когда группа распалась, Юрий вернулся в родной Барнаул. Кадр видео: rutube.ru

2 мая на 68-м году жизни умер барнаульский рок-музыкант, солист группы «Земляне» Юрий Жучков. Трагическую новость в соцсетях сообщил артист Виталий Гасаев.

Как ранее писала «Атмосфера», Юрий Жучков родился 26 сентября 1958 года в Барнауле. В первом классе пошел в музыкальную школу по классу баяна, параллельно пел в школьном хоре. В 1976 году поступил в Институт культуры на специальность «Режиссер массовых представлений». В 1978 году с барнаульской группой уехал работать на север в Игарку.

Далее работал в Узбекистане. В Ташкенте Жучкова заметил звукорежиссер группы «Земляне», и начался период карьеры в легендарном коллективе. Когда группа распалась, Юрий вернулся в родной Барнаул. С 2003 года работал с местной группой «Граффити».