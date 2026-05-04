Самыми востребованными специалистами в Алтайском крае оказались менеджеры

Свыше 100 тысяч рублей предлагают сварщикам, курьерам, разнорабочим

Самыми востребованными специалистами в период с марта по апрель 2026 года в Алтайском крае стали менеджеры по продажам и по работе с клиентами, сообщает портал HeadHunter.

Для менеджеров по продажам было открыто 0,9 тыс. вакансий. На втором месте по числу предложений — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (0,8 тысячи вакансий), на третьем — водители (примерно столько же вакансий).

При этом среди наиболее востребованных специалистов дефицит кадров сохраняется только у врачей — на одну вакансию приходится 1 резюме (при норме от четырех). Среди востребованных специалистов самые конкурентные зарплатные предложения — свыше 100 тысяч рублей — зафиксированы у сварщиков (медиана предлагаемой заработной платы — 150,2 тысячи рублей), курьеров (135,4 тысячи рублей), разнорабочих (117,3 тысячи рублей), машинистов (115 тысяч рублей), водителей (114,6 тысячи рублей) и электромонтажников (107,6 тысячи рублей).

Выше средней предлагаемой зарплаты по региону, которая составляет 63 849 рублей, работодатели готовы платить также врачам — 79,9 тысячи рублей, менеджерам по продажам — 72,3 тысячи рублей, слесарям — 65 тысяч рублей.

Ниже этого уровня медиана зарплатных предложений у таких востребованных специалистов, как повара и бухгалтеры, грузчики, продавцы-консультанты, администраторы, уборщики. Им предлагают 60-35 тысяч рублей.