Барнаул появился на 10-рублевой монете

Банк России выпустил новые 10-рублевые монеты серии «Города трудовой доблести». На них отображены восемь городов, в том числе Барнаул.

Как рассказали в пресс-службе Центробанка, монеты выходят в обращение 4 мая. На лицевой стороне отображен номинал, а на оборотной — название одного из восьми городов с рельефным изображением фрагмента мемориального комплекса, стелы или скульптурной композиции.

«На монете «Барнаул» расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы «Город трудовой доблести»; по окружности имеются надписи, вверху: «Барнаул», внизу, на ленте: «Города трудовой доблести», - сообщили в ЦБ.

Диаметр монет 2,2 см, выполнены из недрагоценных металлов. Они являются законным средством платежа на территории всей России и обязательны к приему для всех видов платежей без ограничений. Помимо Барнаула, на монетах изображены Киров, Магадан, Коломна, Пенза, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре и Каменск-Уральский.