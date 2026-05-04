Почти 500 жителей Алтая пострадали от укусов клещей за неделю

За последнюю неделю от укусов клещей пострадали 490 жителей Алтайского края. С начала эпидсезона, стартовавшего 27 марта, зафиксировано 719 случаев присасывания клещей, из них 196 — у жителей Барнаула, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Лабораторные исследования показали, что среди снятых с пострадавших клещей в 17% выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, а в 6,6% — вирус клещевого энцефалита. Также зарегистрировано 10 случаев с подозрением на сибирский клещевой тиф, включая один случай у ребенка. Всем людям, подвергшимся укусам инфицированных клещей, назначено профилактическое лечение.

Специалисты напоминают о мерах защиты при выезде на природу: необходимо носить закрытую одежду, регулярно делать осмотры, а также использовать репелленты. При обнаружении присосавшегося клеща следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью в травмпункт или поликлинику по месту жительства для получения первичной помощи и решения вопроса о назначении препаратов или введении иммуноглобулина.