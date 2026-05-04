Ремонт проблемной школы в Советском районе может затянуться до 2027 года

Дети пока обучаются в зданиях бывших поликлиники, детского сада и администрации Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проблемную школу в селе Советское Советского района, возможно, не успеют отремонтировать к концу этого года. Срок сдачи сдвигается из-за большого объема работ и вскрывшихся дефектов, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на председателя комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяну Ильюченко.

По ее словам, сейчас идет ремонт кровли, а после начнется реконструкция здания. Сделать ремонт крыши планируют в течение лета. Но когда дети и учителя смогут вернуться в родную школу, пока не известно.

«1 сентября дети вряд ли вернутся туда. И в этот год тоже вряд ли», - сказала Татьяна Ильюченко.

Она объяснила, что при обследовании объекта были выявлены скрытые дефекты, допущенные еще при строительстве. На их устранение необходимы дополнительные средства, но бюджет и без того «напряженный».

Татьяна Ильюченко рассказала, что в ближайшее время село посетят депутаты Алтайского Заксобрания и представители Минобра края. Они намерены проверить условия образовательного процесса - свыше 600 детей пока обучаются в зданиях бывших поликлиники, детского сада и администрации.

Напомним, осенью 2024 года администрация Советского района заключила контракт на реконструкцию крыши школы с ООО «Сервит». Получив аванс, подрядчик не выполнил работы до конца. Он изготовил фиктивные документы о том, что ремонт якобы провели в соответствии со всеми условиями. Это позволило ему необоснованно получить деньги. Более того, подрядчик разобрал крышу и не защитил открытые участки. Из-за сильных дождей здание от третьего до первого этажа затопило. Вода повредила отделку и деревянные полы, а плиты перекрытий насытились влагой. Сумма ущерба превысила 32 млн рублей. Директор компании Сергей Боков, как считают в региональном Следкоме, похитил более 23 млн рублей. Уголовное дело находится в суде.