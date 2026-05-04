Водитель Suzuki погиб на месте массового ДТП в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Барнауле 3 мая на Гоньбинском тракте произошло массовое ДТП, в котором погиб человек.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, авария случилась в 14:40 возле дома №1к. 45-летний водитель автомобиля Suzuki выехал на полосу встречного движения, где сначала столкнулся с Mitsubishi Canter и «ВИС», а затем снова оказался на встречке и врезался в Volkswagen.

В результате происшествия водитель Suzuki погиб на месте. Пострадали его пассажирка, а также водитель Volkswagen и трое его пассажиров — две женщины и 12-летний ребёнок.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины аварии.