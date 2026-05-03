НовостиПроисшествия3 мая 2026 10:27

В массовой аварии на Алтае погиб мужчина

Участники ДТП стали четыре автомобиля
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
По факту аварии проводится проверка

В Алтайском крае на Гоньбинском тракте произошло массовое ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, погиб водитель одного из автомобилей.

Авария произошла в 14:40 3 мая в районе дома №1К. По предварительным данным, водитель 1981 года рождения за рулем «Сузуки» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Митсубиси Кантер» под управлением мужчины, 1971 года рождения, а затем врезался в автомобиль «ВИС» под управлением мужчины 1961 года рождения. После этого автомобиль столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением мужчины 1974 года рождения.

Предполагаемый виновник аварии погиб на месте. Травмы разной степени тяжести получили пассажирка «Сузуки», а также водитель «Фольксвагена» и пассажиры 1982, 1959 и 2013 годов рождения. По факту ДТП проводится проверка.