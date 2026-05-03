Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2026 8:08

Терапевтическое отделение открылось в Бийской ЦРБ после ремонта

Работы шли с осени прошлого года
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Отделение, работающее со дня основания больницы, не видело ремонта много лет. Фото: Минздрав АК

Отделение, работающее со дня основания больницы, не видело ремонта много лет. Фото: Минздрав АК

В Бийской Центральной районной больнице после ремонта открылось терапевтическое отделение. Как сообщили в региональном Минздраве, на ремонт было направлено больше 12 млн рублей.

Отделение, работающее со дня основания больницы, не видело ремонта много лет. В отделении заменили коммуникации, электропроводку и система вентиляции, а также обновили двери и мебель.

Как рассказал заведующий Роман Сафонов, в отделение поступают пациенты со всего Бийского района. Здесь лечат заболевания лёгких, крови, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, суставов и позвоночника.