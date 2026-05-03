Жительница Алтая «инвестировала» почти три млн рублей в дело мошенников

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Угловского района потеряла 2,8 млн рублей. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, она хотела заработать на инвестициях в золото, нефть и газ.

54-летняя жительница рассказала, что в апреле активно искала информацию об инвестировании. На одном из сайтов она скачала приложение и оставила заявку для обратной связи. Вскоре с ней связался неизвестный и предложил получать доход за инвестирование в нефть, золото и газ. В дальнейшем женщину убедили перевести несколько сумм, в том числе для «разблокировки счета» и вывода средств.

Когда и этого оказалось мало, мошенники сказали, что женщине нужно доверенное лицо для вывода средств. Она попросила помощи у родной сестры, однако вместо вывода потерпевшая отправила еще 715 тысяч, а потом и вовсе 1,1 млн рублей. Лишь спустя почти три недели она поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело.