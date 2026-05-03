В алтайском селе пожар уничтожил сотни тюков сена

В тушении были задействованы силы МЧС и местная добровольная пожарная команда. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В селе Александровка Суетского района потушили пожар на территории сельскохозяйственного производственного кооператива. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание произошло на окраине населённого пункта.

Огонь уничтожил сено, сложенное в тюки. В общей сложности сгорело около 700 тюков на площади порядка 500 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидента нет, угрозы жилым домам не было.

В тушении были задействованы силы МЧС и местная добровольная пожарная команда. Причина возгорания пока не установлена.