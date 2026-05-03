Закон о создании игорной зоны в Республике Алтай подписан Президентом РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Республике Алтай будет создана игорная зона. Согласно документу, который опубликован на соответствующем сайте правовых актов, Алтай станет шестым регионов в России, где создана такая зона.

К слову, подобные зоны уже созданы в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области и Республике Крым.

По словам главы региона Андрея Турчака, игровая зона будет действовать в Майминском районе. Доходы от деятельности будут направлять на решение социальных вопросов и развитие инфраструктуры.