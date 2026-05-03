В промзоне Барнаула отремонтируют дорогу за 24 миллиона рублей

В Барнауле планируют привести в порядок участок дороги в промышленной зоне. Подрядчику предстоит отремонтировать проезжую часть, обустроить тротуары и нанести разметку, сообщает «Толк».

Дорога соединяет проспект Космонавтов и 9-й Заводской проезд (в районе здания №64к2). Отремонтирован будет участок протяженностью около 500 метров. Стоимость работ оценивается в 24,3 миллиона рублей.

Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, работы будут комплексными. Исполнителю предстоит полностью демонтировать старое дорожное покрытие, уложить новое, построить тротуары, посеять газон, установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 7 мая. Работы нужно провести до 15 октября.