РекламаПодписка
НовостиПроисшествия2 мая 2026 11:00

Пожарный извещатель спас женщину и троих детей при пожаре в Алтае

Прибор сработал ещё до приезда спасателей, и семья успела покинуть горящий дом
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электросчётчика на веранде

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электросчётчика на веранде

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В селе Малый Бащелак Чарышского района загорелся частный двухквартирный жилой дом. Как сообщили в краевом МЧС, пожар ликвидировали на площади около 160 квадратных метров. Огонь уничтожил крышу, потолочные перекрытия, личные вещи и мебель, а также повредил стены.

На месте работали 10 пожарных и добровольцев, задействовали три автоцистерны. Благодаря автономному пожарному извещателю, который сработал в момент возгорания, женщина и трое её несовершеннолетних детей самостоятельно эвакуировались из квартиры до прибытия подразделений пожарной охраны. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электросчётчика на веранде. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.