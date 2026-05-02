Алтайские рыбаки похвастались уловом на майских праздниках

В Алтайском крае с наступлением тепла активизировались любители летней рыбалки. О своих успехах и впечатлениях они рассказывают в группе «Алтайское Рыболовное Сообщество» во «ВКонтакте».

Одним из первых локаций для открытия сезона стали Песчаные карьеры. «Вечерний клёв не ахти, но на сковородку хватит», — написал рыбак. На реке Разбойная в Камне-на-Оби рыбачили у заливных лугов «за старым мостом». В Черемном тоже не остались без улова: «Клёв так себе, но своё взяли».

Самым живописным местом назвали озеро Плоское. Рыбак рассказал, что встал на рассвете: «Народу — никого, тишина и лебеди плавают. Поклёвки начались сразу же, с первых забросов. Душу по карасиным поклёвкам отвёл, всего вышло около 10 кг, половину отпустил».