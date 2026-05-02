Алтайский край выполнил весенний план по посадке леса на 100%

Фото: Минприроды Алтайского края

В Алтайском крае завершается весенняя лесовосстановительная кампания. Как сообщили в региональном Минприроды, работы стартовали 13 апреля. На сегодняшний день посадки провели на площади 1824 гектара — это более 100% от весеннего плана (1810 га).

Лидерами по объёмам стали Ключевское и Озеро-Кузнецовское лесничества. В Озеро-Кузнецовском вручную высадили сеянцы на 500 гектарах. В Ключевском молодые деревья появились на 920 гектарах, однако работы продолжаются — всего здесь планируют засадить 1177 гектаров.

Несмотря на выполнение плана, посадки идут дальше. Сейчас эстафету приняли Боровлянское, Волчихинское, Ракитовское и другие лесничества. Завершит кампанию Чарышское лесничество, где из-за климата работы начинаются позже. Летом в лесном фонде проведут агротехнический уход за культурами этого года и предыдущих лет.

Всего на 2026 год в крае намечено лесовосстановление на площади 6962,6 гектара. В том числе посадка леса — 2583 гектара, содействие естественному лесовосстановлению — 4379,6 гектара. Работы идут в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».