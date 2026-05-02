Глава Барнаула навестил ветерана-блокадницу Светлану Ерыгину накануне 9 Мая

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил с наступающим Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Светлану Ерыгину. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Светлана Михайловна родилась в Ленинграде. В 1942 году вместе с матерью её эвакуировали в Челябинск, а после войны она вернулась в родной город. В Барнаул переехала в 1963 году вслед за мужем-военным. 30 лет Светлана Ерыгина проработала на швейном объединении в службе быта.

В 1997 году Светлана Михайловна начала создавать в краевой столице общество блокадников.

«Сначала мы активизировали работу в Ленинском районе, потом начали создавать секции блокадников во всех районах города, а уже в 2007 году мы создали Алтайскую краевую общественную организацию "Жители блокадного Ленинграда"», — рассказала она.

В 2014 году по её инициативе издали книгу «Они пережили блокаду» с воспоминаниями детей Ленинграда.

Вячеслав Франк поблагодарил ветерана за патриотическую работу в учебных учреждениях города.

«Подвиг народа победителей никогда не будет забыт. Стойкость блокадников Ленинграда навсегда останется символом величайшей силы духа народа нашей страны», — сказал глава города.

Он пожелал Светлане Ерыгиной крепкого здоровья, энергии и терпения.