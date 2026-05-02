Высокая пожароопасность сохранится в Алтайском крае с 4 по 8 мая

Со 2 по 3 мая четвёртый класс горимости ожидается на территориях 35 муниципальных образований Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 4 по 8 мая на большей части Алтайского края сохранится высокая (4 класс) пожароопасность. Об этом сообщили в краевом МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Со 2 по 3 мая четвёртый класс горимости ожидается на территориях 35 муниципальных образований. В целях оперативного реагирования сегодня запланирована работа более 900 патрульных и патрульно-маневренных групп. В Рубцовске, Красногорском и Первомайском районах выставлены три временных противопожарных поста.

Сотрудники МЧС продолжают проводить профилактические рейды в населённых пунктах. В ведомстве напомнили, что сжигание сухой растительности и мусора в период особого противопожарного режима запрещено.