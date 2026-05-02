По неустановленным причинам в Барнауле погибла женщина в ДТП

Смертельная авария произошла 1 мая в 15:10 на Змеиногорском тракте, 56. Как сообщили в Госавтоинспекции Барнаула, 52-летний водитель Lada Vesta врезался в попутный Volvo XC90, за рулём которого находился 34-летний мужчина.

В результате 52-летняя пассажирка Volvo XC90. Причины её смерти в полиции пока называют неустановленными. Водители в ДТП не пострадали.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Очевидцев просят позвонить по телефону 391-090 или прийти в дежурную группу ОБДПС на улице 10-я Западная, 5.