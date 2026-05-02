В Алтайском крае составят карту здоровья с «полезными» и «вредными» объектами

Алтайский край стал одним из семи пилотных субъектов РФ, где реализуют проект «Карта здоровья». Об этом сообщила пресс-служба краевого минздрава.

По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой в крае создадут систему мониторинга муниципальной инфраструктуры, которая влияет на образ жизни и здоровье населения.

Участникам проекта предстоит нанести на интерактивную карту объекты нескольких типов: точки продажи алкоголя и табака, места торговли овощами и фруктами, парковые зоны, велодорожки, спортивные, медицинские и образовательные учреждения. Методику и веб-платформу для сбора данных предоставил НМИЦ терапии и профилактической медицины.

По итогам проекта региональные власти получат инструмент для принятия управленческих решений и внедрения здоровьесберегающих технологий. Губернатору представят системные рекомендации по сохранению здоровья населения с учётом влияния городской среды.