Землетрясение магнитудой 3,5 произошло у села Кош-Агач на Алтае

Местные жители почувствовали слабые толчки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

Ночью 2 мая в 01:13 в 5 км северо-западнее села Кош-Агач произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

В зону радиусом 50 км попали девять населённых пунктов: Бельтир, Курай, Беляши, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Кош-Агач, Ортолык, Теленгит-Сортогой и Тобелер. Информацию об обстановке уточнили у дежурных служб Кош-Агачского района в телефонном режиме.

По данным ведомства, местное население ощущало толчки слабо. Пострадавших нет, звонков на номер 112 не поступало.