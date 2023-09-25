Жуткая авария произошла на трассе Алейск – Барнаул

Место ДТП. Скриншот группы vk.com/incident22

Поздно вечером 24 сентября на трассе Алейск – Барнаул произошла жуткая авария, где предположительно, погибли двое парней.

О ЧП рассказали автолюбители. Авария произошла между селами Шадрино и Бураново. Очевидцы говорят, что в жутком столкновении погибли двое парней, но официального подтверждения от правоохранителей еще не было.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что автомобили превратились в груду металла и действительно шансов выжить было мало. Кто-то из очевидцев, оказавшихся на месте ДТП раньше спецслужб рассказал, что на трассе произошло столкновение, возможно его не заметили другие водители и из-за этого произошла другая авария.

Информацию по происшествию уточняется.