Матч закончился волевой победой «динамовцев». Фото: скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

24 сентября барнаульский хоккейный клуб «Динамо-Алтай» начал выездную серию игр в городе Орск. Матч закончился волевой победой «динамовцев».

Матч начался с нескольких агрессивных атак хозяев льда. К середине первого периода игра выровнялась, и атака шла на атаку. Все основные события матча произошли во втором периоде. Уже на 2 минуте «Южный Урал» после неразберихи на пятачке забил первую шайбу. Уже через шесть минут «динамовцы» счет сравняли, в очередной раз в сезоне реализовав большинство. Забросил шайбу Александр Ремов.

В концовке второго периода уже в равных составах хоккеисты «Динамо-Алтай» забросили и вторую шайбу. Забросил Никита Миллер (4 шайба в сезоне), а передачу ему отдал Александр Ремов (10 результативный балл в сезоне). Отличный матч в очередной раз провел вратарь Вадим Никитин. В упорном матче «динамовцы» смогли одержать победу со счетом 1:2.

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