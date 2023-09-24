39 домов на сутки останутся без горячей воды в Барнауле

Воду отключат в 10 утра Фото: Олег УКЛАДОВ

В 10 утра 25 сентября в Барнауле на сутки отключат горячую воду в 39 многоквартирных домах.

– Отключаем горячее водоснабжение в 39 многоквартирных домах Ленинского района для демонтажа четырех заглушек и переврезки трубопровода по улице Веры Кащеевой, 15, - сообщили в СГК.

Ранее на данном участке проводили восстановительные работы и теперь необходимо вернуть схему подачи ресурса на постоянную, а временные линии демонтировать.

Полный список домов, попадающих под отключение, можно найти по ссылке.