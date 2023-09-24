В Барнауле простятся с летчиком угнанного на Украину Ми-8

Никита Кирьянов. Фото: АШИ с ПЛП им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова

В понедельник, 25 сентября в Барнауле состоятся похороны летчика Никиты Кирьянова. Он был членом экипажа, угнанного на Украину Ми-8.

– Прощание с выпускником 2013 года АШИ с ПЛП им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова, старшим лейтенантом Кирьяновым Никитой Сергеевичем состоится 25.09.23 года, – сообщает Алтайская летная школа на своей странице во «Вконтакте».

Траурная церемония состоится с 10:00 до 14.00 в ритуальном зале на улице Германа Титова, 9а. Похоронят бойца на кладбище поселка Гоньба.

Напомним, Никита Кирьянов оказался в составе членов экипажа Ми-8, который в начале августа угнали в Украину. Как писал военкорр «КП» Александр Коц, судя по всему он и другие ребята не были в курсе планов командира судна, который решил перейти на другую сторону. А результате они погибли.