У водителя маршрутки из Бийска украли сумку с документами и деньгами

Злоумышленник во всем сознался Фото: Олег УКЛАДОВ

В полицию Бийска обратился 34-летний водитель маршрутки, который рассказал, что у него украли сумку с деньгами и документами.

– Мужчина сообщил, что днем во время обеда по невнимательности оставил свою сумку с документами, банковскими картами и деньгами на заднем сидении транспортного средства, - рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Когда потерпевший вспомнил о сумке, ее в салоне уже не было. Кто-то унес ее. Подозреваемого уже установили. Им оказался 66-летний ранее судимый безработный мужчина. Он по всем сознался.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.