Барнаульские футболисты прибыли в Тольятти и провели предыгровую тренировку. Фото: пресс-службы ФК «Динамо Барнаул»

24 сентября в Тольятти пройдет матч между местным «Акрон-2» и барнаульским «Динамо». Встреча начнется в 20:00 по барнаульскому времени.

Дублирующая команда «Акрон-2» является аутсайдером Лиги 2 группы 4, проиграв все свои девять матчей. Тольяттинцы занимают последнее место в турнирной таблице. Свой домашний матч с «Акрон-2» барнаульское «Динамо» провело 29 июля. Тогда матч закончился со счетом 5:0 в пользу «динамовцев».

Перед отъездом в Тольятти по индивидуальной программе у «динамовцев» занимались Захар Сергеев и Богдан Тищенко. От полученных травм восстанавливаются два голкипера Богдан Карюкин и Никита Зубчихин.

Ссылка на прямую трансляцию матча будет размещена в официальном сообществе «Динамо Барнаул» во Вконтакте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Барнауле стартует 12-й сезон проекта «Сибирская трансформация»

Организаторы увеличили количество номинаций (подробнее)