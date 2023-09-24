В Бийске на тепломагистралях выявили дефекты

Из-за дефектов труб отключили горячую воду Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске после гидравлических испытаний тепломагистрали выявили несколько дефектов трубопровода.

После того, как была подана максимальная температура, на сетях зафиксировали восемь повреждений. В результате некоторое количество домов остались без горячей воды. Восстановительные работы начались еще в пятницу и к вечеру субботы часть потребителей смогли получить ресурс. Однако число неполадок внезапно увеличилось.

– Вчерашний день добавил ещё один дефект на теплосети по пер. Мартьянова в районе ТЦ Приобье. В связи с этим пришлось ограничить подачу горячей воды в ряд многоквартирных домов в этой части города, - сообщили в СГК.

До 20.00 сегодняшнего дня дефект планируют ликвидировать.