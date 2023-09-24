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НовостиОбщество24 сентября 2023 6:25

В Бийске на тепломагистралях выявили дефекты

Их уже устраняют
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Из-за дефектов труб отключили горячую воду

Из-за дефектов труб отключили горячую воду

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске после гидравлических испытаний тепломагистрали выявили несколько дефектов трубопровода.

После того, как была подана максимальная температура, на сетях зафиксировали восемь повреждений. В результате некоторое количество домов остались без горячей воды. Восстановительные работы начались еще в пятницу и к вечеру субботы часть потребителей смогли получить ресурс. Однако число неполадок внезапно увеличилось.

– Вчерашний день добавил ещё один дефект на теплосети по пер. Мартьянова в районе ТЦ Приобье. В связи с этим пришлось ограничить подачу горячей воды в ряд многоквартирных домов в этой части города, - сообщили в СГК.

До 20.00 сегодняшнего дня дефект планируют ликвидировать.