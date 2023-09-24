Мэр Барнаула отметил заслуги машиностроителей

Вячеслав Франк Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк присоединился к поздравлениям в честь профессионального праздника машиностроителей и отметил их уникальность.

– Как и в годы Великой Отечественной войны, вы вносите значительный вклад в обороноспособность нашей страны, поддерживаете участников специальной военной операции и жителей новых российских территорий, - говорит глава города.

Пользуясь случаем, он пожелал действующим специалистам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия.