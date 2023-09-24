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НовостиОбщество24 сентября 2023 5:18

Мэр Барнаула отметил заслуги машиностроителей

Он пожелал им благополучия
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Вячеслав Франк

Вячеслав Франк

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк присоединился к поздравлениям в честь профессионального праздника машиностроителей и отметил их уникальность.

– Как и в годы Великой Отечественной войны, вы вносите значительный вклад в обороноспособность нашей страны, поддерживаете участников специальной военной операции и жителей новых российских территорий, - говорит глава города.

Пользуясь случаем, он пожелал действующим специалистам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия.