Мэр Барнаула отметил заслуги машиностроителей

Вячеслав Франк
Фото: Олег УКЛАДОВ
Мэр Барнаула Вячеслав Франк присоединился к поздравлениям в честь профессионального праздника машиностроителей и отметил их уникальность.
– Как и в годы Великой Отечественной войны, вы вносите значительный вклад в обороноспособность нашей страны, поддерживаете участников специальной военной операции и жителей новых российских территорий, - говорит глава города.
Пользуясь случаем, он пожелал действующим специалистам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья и благополучия.