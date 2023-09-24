Матч начнется в 15:00 по барнаульскому времени. Фото: пресс-служба ХК «Динамо-Алтай»

Барнаульские хоккеисты прибыли в город Орск в Оренбургской области, где проведут матч с командой «Южный Урал». Эта игра станет первой для «Динамо-Алтай» в выездной серии.

Команда «Южный Урал» в последних матчах выступает очень уверено. Начиная с 14 сентября хоккеисты из Орска одержали четыре победы подряд. Сейчас «Южный Урал» занимает 2 строчку в турнирной таблице с 13 очками. Барнаульская команда отправилась на выезд еще на прошлой неделе, 21 сентября, так же в хорошем настроении после уверенной победы над «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Начало матча «Южный Урал» - «Динамо-Алтай» запланировано на 15:00, по барнаульскому времени. Посмотреть прямую трансляцию матча можно на официальном канале ВХЛ. Ссылка на нее размещена на официальном сайте хоккейного клуба «Динамо-Алтай».

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