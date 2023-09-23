Барнаулец перевел мошенникам более 3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

42-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением, что неизвестные похитили у него более 3 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Когда он взял трубку, звонивший представил сотрудником следственного комитета и сообщил, что в отношении мужчины были совершены мошеннические действия. На данный момент якобы возбуждено уголовное дело и правоохранителям необходимо всяческое содействие «потерпевшего» и помощь в расследовании. За разглашение информации звонивший пригрозил уголовной ответственностью.

После этого звонка с потерпевшим связался ещё один злоумышленник, сыгравший на этот раз роль сотрудника банка. Он убедил уже попавшегося на крючок барнаульца оформить крупный кредит на 2 млн рублей и перевести на «безопасный счет». Через пару дней в заявителя протребовали взять новый кредит, но в банке на этот раз отказали. Тогда мужчина перевел собственные накопления на сумму более 1 млн рублей.

После этого с потерпевшим перестали выходить на связь и отвечать на звонки. Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.