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НовостиОбщество23 сентября 2023 10:46

29 сентября в Алтайском крае начнется прием заявлений на добычу пушных зверей

Заявку можно оставить в электронном виде
Вера Березовская
Речь идет об охоте на соболя, норку, куницу, белку, колонка, рысь, росомаху, горностая и ласку

Речь идет об охоте на соболя, норку, куницу, белку, колонка, рысь, росомаху, горностая и ласку

Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края объявило о старте приема заявлений на выдачу разрешений на добычу пушных зверей. Об этом сообщают на сайте ведомства.

Речь идет об охоте на соболя, норку, куницу, белку, колонка, рысь, росомаху, горностая и ласку в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского края.

Заявления будут принимать по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. Время работы указано на сайте минприроды. Там же можно ознакомиться с графиком работы специалистами ведомства в районах края.

Также подать заявления с 29 сентября можно в электронном виде через портал Госуслуг.