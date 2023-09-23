29 сентября в Алтайском крае начнется прием заявлений на добычу пушных зверей

Речь идет об охоте на соболя, норку, куницу, белку, колонка, рысь, росомаху, горностая и ласку
Фото: Олег УКЛАДОВ
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края объявило о старте приема заявлений на выдачу разрешений на добычу пушных зверей. Об этом сообщают на сайте ведомства.
Речь идет об охоте на соболя, норку, куницу, белку, колонка, рысь, росомаху, горностая и ласку в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского края.
Заявления будут принимать по адресу: г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105. Время работы указано на сайте минприроды. Там же можно ознакомиться с графиком работы специалистами ведомства в районах края.
Также подать заявления с 29 сентября можно в электронном виде через портал Госуслуг.