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НовостиОбщество23 сентября 2023 10:30

Товарооборот субботних ярмарок в Барнауле составил 7,8 млн рублей

Ярмарки прошли на шести площадках
Вера Березовская
На ярмарках барнаульцы закупаются различными продуктами от местных производителей

На ярмарках барнаульцы закупаются различными продуктами от местных производителей

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В субботу, 23 сентября, на шести площадках в Барнауле прошли продовольственные ярмарки. Общий товарооборот составил 7,8 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

- По результатам анализа, цены на ярмарках в среднем ниже на 23,8% чем в торговых сетях, и на 30,2%, чем на рынках города, - рассказали в администрации города.

На ярмарках барнаульцы закупаются различными продуктами от местных производителей. Наибольшим спросом пользуются овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчёности.

Всего в текущем полугодии планируется провести девять ярмарок. Они будут проходить каждую субботу в разных районах города. Следующая запланирована на 30 сентября.