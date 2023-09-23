Товарооборот субботних ярмарок в Барнауле составил 7,8 млн рублей

На ярмарках барнаульцы закупаются различными продуктами от местных производителей
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В субботу, 23 сентября, на шести площадках в Барнауле прошли продовольственные ярмарки. Общий товарооборот составил 7,8 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
- По результатам анализа, цены на ярмарках в среднем ниже на 23,8% чем в торговых сетях, и на 30,2%, чем на рынках города, - рассказали в администрации города.
На ярмарках барнаульцы закупаются различными продуктами от местных производителей. Наибольшим спросом пользуются овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчёности.
Всего в текущем полугодии планируется провести девять ярмарок. Они будут проходить каждую субботу в разных районах города. Следующая запланирована на 30 сентября.