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НовостиОбщество23 сентября 2023 8:37

В Барнауле с приходом дождей усиленно контролируют работу проблемных ливневок

Бригады выехали во все районы города
Вера Березовская
Для отвода вод в районе дома №17 на пр. Калина работала каналопромывочная машина

Для отвода вод в районе дома №17 на пр. Калина работала каналопромывочная машина

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с приходом дождей усилили контроль за работой проблемных участков ливневой канализации во всех районах города. Об этом сообщает мэрия.

- Для контроля отвода поверхностных вод дорожные бригады уже выехали на следующие улицы: Попова, Малахова, Антона Петрова, 50 лет СССР, Партизанскую, Полевую, Бульвар 9-го января, Смирнова, Матросова, Северо-Западную. Также на контроле держат участки по проспектам Строителей, Калинина, Комсомольскому и другие, - сообщают в администрации Барнаула.

Для отвода вод в районе дома №17 на пр. Калина работала каналопромывочная машина.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что из-за прохождения холодного фронта северного циклона погода в Алтайском крае испортится. Будут идти дожди, местами выпадет град и ледяная крупа, а температура понизится.