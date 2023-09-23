В Барнауле с приходом дождей усиленно контролируют работу проблемных ливневок

Для отвода вод в районе дома №17 на пр. Калина работала каналопромывочная машина Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле с приходом дождей усилили контроль за работой проблемных участков ливневой канализации во всех районах города. Об этом сообщает мэрия.

- Для контроля отвода поверхностных вод дорожные бригады уже выехали на следующие улицы: Попова, Малахова, Антона Петрова, 50 лет СССР, Партизанскую, Полевую, Бульвар 9-го января, Смирнова, Матросова, Северо-Западную. Также на контроле держат участки по проспектам Строителей, Калинина, Комсомольскому и другие, - сообщают в администрации Барнаула.

Для отвода вод в районе дома №17 на пр. Калина работала каналопромывочная машина.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что из-за прохождения холодного фронта северного циклона погода в Алтайском крае испортится. Будут идти дожди, местами выпадет град и ледяная крупа, а температура понизится.