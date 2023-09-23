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НовостиОбщество23 сентября 2023 6:40

В Барнауле не смогли найти перевозчика на маршрут №10

Потенциальным перевозчикам предлагалось заключить контракт до 30 ноября 2025 года, но заявок не поступило
Вера Березовская
Аукцион по определению перевозчика на автобусный маршрут №10 был признан несостоявшимся

Аукцион по определению перевозчика на автобусный маршрут №10 был признан несостоявшимся

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле аукцион по определению перевозчика на автобусный маршрут №10 был признан несостоявшимся. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Потенциальным перевозчикам предлагалось заключить контракт до 30 ноября 2025 года на регулярные перевозки по регулируемым тарифам. Однако желающих не нашлось. Ни одной заявки от компаний не поступило

Напомним, ранее в администрации Барнаула сообщали «КП», что решают проблему с перевозчиками, которые не соблюдают график движения. В частности, речь шла о маршрутах №1 и №29.