Ударом молнии разом убило стадо из 40 овец в Республике Алтай

Фото: скриншот с видео из телеграм-канала «Алтайский звонарь»

Ударом молнии разом убило стадо из четырех десятков овец в Республике Алтай. О происшествии сообщает телеграм-канал «Алтайский звонарь».

ЧП произошло в окрестностях села Дъектиек в Шебалинском районе. По всей видимости, животные погибли по время выпаса в лестной местности. Молния ударила в дерево и погубила скот. Видео с места происшествия снял местный житель. На кадрах видны трупы животных. По словам автора видео, молния погубила примерно 38-40 голов.

На месте работает специалист ветеринарной станции.