Уголовное дело о попытке «урегулировать» спор «Карандин Арены» и водоканала ушло в суд

Материалы уголовного дела уже передали в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который за деньги якобы хотел помочь решить спор «Карандин Арены» с водоканалом.

Следствие установило, что в 2023 году к обвиняемому обратился руководитель барнаульской организации и как ранее сообщали СМИ, речь шла именно о «Карандин Арене». Якобы во время проверки специалист водоканала обнаружил там сорванную пломбу на пожарном гидранте. Организации насчитали неучтенной слитой воды на 12 млн рублей.

По версии правоохранительных органов, руководитель арены, коим числится Алексей Чемоданов, якобы обратился к обвиняемому за советом, как можно снизить размер платы. Законные основания действительно имелись и позже стороны все же пришли к согласию, однако злоумышленник решил сам помочь в этом вопросе. Он ввел руководство организации в заблуждение и сказал, что урегулировать все можно за 800 тысяч рублей.

–О поступлении незаконного предложения потерпевший сообщил в правоохранительные органы, после чего ими проведены оперативно-розыскные мероприятий и при получении части от данной суммы в размере 400 тыс.руб. обвиняемый был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в крупном размере».

Материалы дела переданы в суд.