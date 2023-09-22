На Алтае работодатель похитил своего сотрудника

Похитители сами теперь оказались в заточении
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ключевском районе Алтайского края местного предпринимателя обвиняют в похищении сотрудника.
Инцидент произошел в январе этого года.
– Работник личного подсобного хозяйства, фактическим руководителем которого является один из обвиняемых, не вышел на работу, так как его не устроили условия и плата за труд, - рассказывают в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Однако самого работодателя не устроил тот факт, что сотрудник не вышел. В итоге он, движимый личными мотивами, вместе со своим братом разыскали нерадивого работника, запихнули его в автомобиль и привезли на территорию хозяйства, где стали удерживать под присмотром своего знакомого.
Уже после мужчину освободили полицейские. Следователи заключили похитителей по стражу. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Похищение». Расследование уже завершено. Материалы переданы в суд.