На Алтае работодатель похитил своего сотрудника

Похитители сами теперь оказались в заточении Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ключевском районе Алтайского края местного предпринимателя обвиняют в похищении сотрудника.

Инцидент произошел в январе этого года.

– Работник личного подсобного хозяйства, фактическим руководителем которого является один из обвиняемых, не вышел на работу, так как его не устроили условия и плата за труд, - рассказывают в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Однако самого работодателя не устроил тот факт, что сотрудник не вышел. В итоге он, движимый личными мотивами, вместе со своим братом разыскали нерадивого работника, запихнули его в автомобиль и привезли на территорию хозяйства, где стали удерживать под присмотром своего знакомого.

Уже после мужчину освободили полицейские. Следователи заключили похитителей по стражу. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Похищение». Расследование уже завершено. Материалы переданы в суд.