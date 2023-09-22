Почти 30 детей со спинальной мышечной атрофией проживают в Алтайском крае

Почти все дети уже получают лечение Фото: Олег УКЛАДОВ

На сегодняшний день в Алтайском крае проживает 27 детей-смайликов – это те, кому поставлен диагноз «Спинальная мышечная атрофия».

– 11 – получают лечение препаратом «Спинраза», 10 – «Рисдипламом», четырем детям введена «Золгенсма». Все бесплатно за счет средств фонда «Круг добра». По одному пациенту в настоящее время принимается решение о выборе терапии, родители еще одного ребенка отказались от лечения, - такую статистику предоставили в региональном минздраве.

В ведомстве отмечают, что только на уровне федерального консилиума принимается решение какое лекарство подойдет ребенку. В совещании принимают участие представители трех федеральных медицинских центров. Врачи обсуждают состояние каждого ребенка, перспективы лечения и на их основе составляют план лечения.