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НовостиОбщество22 сентября 2023 11:38

Почти 30 детей со спинальной мышечной атрофией проживают в Алтайском крае

Только в одном случае родители отказались от лечения
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Почти все дети уже получают лечение

Почти все дети уже получают лечение

Фото: Олег УКЛАДОВ

На сегодняшний день в Алтайском крае проживает 27 детей-смайликов – это те, кому поставлен диагноз «Спинальная мышечная атрофия».

– 11 – получают лечение препаратом «Спинраза», 10 – «Рисдипламом», четырем детям введена «Золгенсма». Все бесплатно за счет средств фонда «Круг добра». По одному пациенту в настоящее время принимается решение о выборе терапии, родители еще одного ребенка отказались от лечения, - такую статистику предоставили в региональном минздраве.

В ведомстве отмечают, что только на уровне федерального консилиума принимается решение какое лекарство подойдет ребенку. В совещании принимают участие представители трех федеральных медицинских центров. Врачи обсуждают состояние каждого ребенка, перспективы лечения и на их основе составляют план лечения.