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НовостиОбщество22 сентября 2023 11:18

Нового инвестиционного уполномоченного назначили в мэрии Барнаула

Дополнительные полномочия получил замглавы города
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Администрация Бийска

Администрация Бийска

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Кадровые изменения произошли в мэрии Бийска, где ранее назначенному заместителю главы по экономике и промышленности Александру Бирюкову, добавили новые полномочия.

– Мэр Бийска подписал постановление о назначении Александра Бирюкова инвестиционным уполномоченным. Ранее эти функции были возложены на первого заместителя главы города Ксению Потехину, - сообщает «Бийский рабочий».

В его обязанности входит оказание содействия инвесторам при решении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов. Он должен не только привлекать деньги в наукоград, но и разрабатывать предложения, которые помогут ликвидировать факторы, препятствующие развития инвестиционной деятельности в городе.