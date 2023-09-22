Число пострадавших в ДТП с междугородним автобусом и мусоровозом в Бийске увеличилось до 10

Место аварии Фото: Прокуратура Алтайского края

В пятницу днем, 22 сентября, в Бийске произошло ДТП с участием мусоровоза и междугородним автобусом, в котором пострадали люди.

– После столкновения автобуса с мусоровозом к сотрудникам скорой помощи обратились 10 человек. Всем помощь оказана на месте, только двоих отвезли в стационар, – сообщили в Минздраве региона.

Ранее была информация, что травмы получили 6-7 человек. По данным полиции, одному из пострадавших, доставленных в больницу, уже оказали медпомощь и отпустили домой на амбулаторное лечение, у второго диагностированы повреждения средней степени тяжести. Он дообследуется.

Напомним, авария произошла около 14.10 в районе дома № 58 по улице Казанцевых. Предварительно установлено, что водитель мусоровоза не учел габариты транспортного средства и допустил соприкосновение платформы с опорой путепровода. Это привело к лобовому столкновению с автобусом т SsangYong, который следовал из Барнаула в Белокуриху.

Проверка продолжается. Количество пострадавших уточняется.

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