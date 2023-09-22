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НовостиОбщество22 сентября 2023 7:27

В Барнауле энергетики устраняют аварию на теплосетях

Работы ведутся в разных местах
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Повреждение на проспекте Калинина. Фото: СГК

Повреждение на проспекте Калинина. Фото: СГК

В Барнауле сотрудники СГК устраняют повреждение на проспекте Калинина. Работы ведутся параллельно сразу на двух участках

– На одном, где необходима замена трех компенсаторов, газорезчики удаляют дефектную часть трубы, после чего приступят к демонтажу устройств. Замена компенсаторов - самая сложная часть, - сообщают в СГК.

Сложно заключается в том, что сначала монтируют направляющие под компенсаторы, затем «растягивают» их и только потом начинается демонтаж.

На втором участке требуется заменить 30 метров трубы диаметром 400 мм.

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