В Индустриальном районе Барнаула отремонтируют еще один двор

Благоустройство дворов в Барнауле продолжается Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжается реализация проекта «Жилье и городская среда». В Индустриальном районе будет благоустроен еще один двор.

– В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула на 2018 – 2025 гг.» ремонтируют дворовую территорию по улице Энтузиастов, 5 и 5а, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Работы на данном участке уже в полном разгаре. Подрядчик планирует заменить междворовой проезд, что подразумевает под собой укладку нового асфальта и бордюрного камня. Кроме того будут оборудованы новые пешеходные дорожки, и подходы к подъездам. Кроме благоустройства появится новый детский игровой комплекс, новые скамейки и урны. Оборудуют парковки.