На Алтае женщина упала со скалы на берег Катуни

Пострадавшая Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Днем 21 сентября в районе села Чемал женщина упала со скалы прямо на берег Катуни. Ей потребовалась помощь спасателей и медиков. Подробнее об инциденте рассказали в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай.

Сообщение о ЧП поступило в 13:33. 61-летняя жительница Бийска упала со скалы прямо на берег Катуни.

– Находится в сознании, требуется помощь для эвакуации, - говорилось в сообщении.

На место происшествия направили трех специалистов из пожарно-спасательной части № 5 села Чемал. В 13:42 они уже были на месте и приступили к операции по спасению туристки.

Сначала пострадавшей оказали первую помощь, затем поместили ее на спинальный щит и донесли до моторной лодки, на которой доставили вниз по течению реки до села и передали в фельдшерам «скорой».

В 14.40 женщина уже была доставлена в районную больницу. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.