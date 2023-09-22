«Мойбизнес22: дорога на маркетплейсы». В региональном форуме приняли участие 200 человек

Фото: Илья Бекарюков

19-20 сентября в Барнауле состоялся региональный форум «Мойбизнес22: дорога на маркетплейсы».

Программа включала в себя 14 мастер-классов от 8 федеральных спикеров, что позволило охватить различные направления развития бизнеса и дать актуальную информацию как для опытных, так и начинающих продавцов. Открыли форум начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев и руководитель регионального Центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков.

Участники узнали, как развиваться на маркетплейсах и свести риски к минимуму, как масштабировать бизнес с помощью новых маркетинговых инструментов маркетплейсов, и изучили юридические и налоговые «подводные камни» продаж на торговых площадках. За два дня опытные и начинающие селлеры смогли выстроить собственные маршруты движения, что подтверждает обратная часть от участников.

Пленарная дискуссия с участием региональных селлеров и федеральных спикеров задала тон форуму. Своим опытом поделились Екатерина Аверина, спикер, основатель маркетплейс-компании «MP Маркетинг»; Роман Боев, собственник ООО «Вистерра»; Дмитрий Павлов, основатель бренда «Сибирский хвост»; Семен Соломатов, бренд «BYRS» и Вероника Гольтяева, ТМ «Алтайский лось». Спикеры обсудили актуальные вопросы масштабирования и продвижения локальных брендов Алтая на маркетплейсах, а также ответили на многочисленные вопросы участников.

Наталья Блохина, выпускница программы «Мама-предприниматель» (производство столового текстиля «MAKOSH»), поделилась впечатлениями:

- Сейчас я выхожу на маркетплейсы и форум оказался мега актуальным для меня. Уже много изучила по теме и даже попробовала выйти на «Озон», но мои знания все еще остаются теоретическими, а на Форуме спикеры делились именно практическими инструментами, своим опытом, который не начитаешь и не наслушаешь. Фишки, особенности, на что нужно больше обратить внимание, что реально работает, а на что не нужно тратить время и деньги - спасибо большое за такую ценность! Я, кстати, прямо сейчас делаю карточки для своего столового текстиля, пока в памяти свежи советы с форума!

Отметим, что программы Центра «Мой бизнес» бесплатны и реализуются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».