Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 4:33

В барнаульской школе открыли парту памяти участнику СВО

Посидеть за ней будет почетным правом
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Парта памяти

Парта памяти

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульской школе №37 открыли парту памяти участнику СВО, учителю истории Дмитрию Базанову.

– Указом президента Дмитрий Базанов посмертно удостоен орденом Мужества и медалью за освобождение Луганской и Донецкой народных республик, - напоминают в администрации города.

Кроме преподавания истории, до мобилизации Базанов также руководил школьным музеем. На торжественное открытие парты его памяти помимо прочих пришли сослуживцы учителя.

Стоит отметить, что парта – это не простая формальность. Право сидеть за ней получат ученики, особенно отличившиеся в жизни школы.