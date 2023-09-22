В барнаульской школе открыли парту памяти участнику СВО

Парта памяти Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульской школе №37 открыли парту памяти участнику СВО, учителю истории Дмитрию Базанову.

– Указом президента Дмитрий Базанов посмертно удостоен орденом Мужества и медалью за освобождение Луганской и Донецкой народных республик, - напоминают в администрации города.

Кроме преподавания истории, до мобилизации Базанов также руководил школьным музеем. На торжественное открытие парты его памяти помимо прочих пришли сослуживцы учителя.

Стоит отметить, что парта – это не простая формальность. Право сидеть за ней получат ученики, особенно отличившиеся в жизни школы.