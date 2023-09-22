Водитель легковушки погиб в результате лобового столкновения на алтайской трассе

Пассажир легковушки в больнице Фото: Анна СЕМИНА

Утром 21 сентября на трассе А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном» произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель легковушки.

Авария произошла в 6.20 утра на 237 километре трассы. Предварительно установлено, что 25-летний водитель Kia Spectra ехавший в направлении Рубцовска, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN, под управлением 45-летнего мужчины.

– В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

44-летний пассажир легковушки с травмами был госпитализирован в больницу села Поспелиха. Водителю автомобиля MAN также потребовалась помощь медиков, но не в условиях стационара.

По факту аварии проводится проверка.