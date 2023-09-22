В Алтайском крае высадили более 4 тысяч сеянцев сосны

Саженцы сосны. Фото: Минприроды АК

На территории памятника природы краевого значения «Долина реки Каменка» провели экологическую акцию и высадили сеянцы сосны.

Акция прошла в рамках реализации национального проекта «Экология».

– Организатором акции выступило КГБУ «Алтайприрода», сотрудники КАУ «Боровлянский лесхоз» подготовили площадки для высадки сеянцев и предоставили посадочный материал, - рассказывают в минприроды Алтайского края.

К экологической акции также подключились ученики девятых классов нескольких школ, а также студенты Международного колледжа сыроделия, сотрудники прокуратуры и районной администрации.

В общей сложности они высадили больше четырех тысяч сеянцев сосны на площади 2 га.